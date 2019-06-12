واشنطن: على إيران وقف نشاطاتها الخبيثة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس الأربعاء إن حلفاء الولايات المتحدة على وفاق معها في ما يتعلق بضرورة وقف طهران "نشاطاتها الخبيثة".

وقالت: "نحن على ثقة بأن وزير خارجية ألمانيا ورئيس الوزراء الياباني قد أوصلا الرسالة إلى طهران بأن توقف نشاطاتها الإرهابية والمزعزعة للاستقرار".

وأضافت أن دعوة إيران للتقيد بالاتفاق النووي "لا يناقض موقفنا بأننا لا نريد أن تحصل على السلاح النووي".

وفي الشأن السوداني، قالت المتحدثة إن المبعوث الأميركي الجديد إلى السودان دونالد بووث ومساعد وزير الخارجية للشؤون الإفريقية تيبور ناغي سيكونان في السودان هذا الأسبوع.

ودعت المتحدثة قوات الأمن السودانية إلى وقف الهجمات على المدنيين وسحب المليشيات من الخرطوم وإجراء تحقيق عادل في ما حصل.