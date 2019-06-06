واشنطن تحذر مواطنيها في السودان: غادروا

دعت الولايات المتحدة الأربعاء مواطنيها في السودان إلى توخّي "الحذر الشديد" والاستعداد لمغادرة البلاد، حيث بلغ عدد الضحايا جراء حملة قمع الاحتجاجات 108 قتلى على الأقل حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية.

وكانت الولايات المتحدة قد حذرت مواطنيها في نيسان/أبريل من السفر غير الضروري إلى السودان وأمرت بمغادرة جميع موظفي سفارتها غير الأساسيين.

وفي تحديث لتوجيهاتها المتعلقة بالسفر إلى السودان، قالت الولايات المتحدة الخميس إن السفارة مغلقة أمام الجمهور وإن المواطنين الأميركيين الذين ما زالوا موجودين هناك يجب أن "يضعوا خططا لمغادرة السودان".

ودعت وزارة الخارجية الأميركية مواطنيها في السودان إلى التزام منازلهم "أو الاحتماء في أي مكان آمن آخر"، حاضة إياهم على "توخي الحيطة والحذر إذا اضطروا إلى الخروج".