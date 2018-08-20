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واشنطن: لن نجري مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان

نقطة تفتيش أمنية في أفغانستان

قالت المبعوثة الأميركية لجنوب آسيا آليس ويلز الاثنين إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تجري مفاوضات مباشرة مع حركة طالبان.

وذكرت ويلز في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية "يجب أن تجري المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان ونحن لن نحلّ مكان أحد".

وأضافت المبعوثة الأميركية: "لا يمكنني أن أقول أي شيء أكثر من استعدادنا للقيام بكل ما نستطيع للمساعدة في جلب كل الأطراف إلى طاولة المفاوضات".

وأكدت أن "الولايات المتحدة لا تتفاوض مع طالبان مكان الشعب الأفغاني وحكومته".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال في بيان الأحد إن الولايات المتحدة مستعدة لدعم وتسهيل عقد مفاوضات سلام مباشرة بين الحكومة الأفغانية وطالبان.

وترفض حركة طالبان التفاوض مع حكومة الرئيس الأفغاني أشرف غني، وتؤكد رغبتها بالتفاوض مباشرة مع واشنطن.

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