واشنطن: ليس لدينا علم بصفقة لإطلاق سراح برانسون

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت الخميس إن الوزارة ليست على علم بأي صفقة لتأمين إطلاق سراح أندرو برانسون القس الأميركي المحتجز في تركيا.

وذكرت محطة NBC الأميركية أن الولايات المتحدة وتركيا توصلتا لاتفاق يُطلق بموجبه سراح برانسون وتُسقط اتهامات بعينها موجهة له خلال الجلسة المقبلة من محاكمته والمقرر عقدها الجمعة.

وتعقد الجمعة جلسة محاكمة حاسمة للقس برانسون الذي تعتقله السلطات التركية منذ عامين بتهم تتعلق بالإرهاب، ما أدى إلى توتر العلاقة بين واشنطن وأنقرة.

وتطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن برانسون وتعتبر كل التهم الموجهة إليه باطلة.