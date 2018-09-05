واشنطن: نأمل حل مسألة إدلب دبلوماسيا

أعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأربعاء عن أمله في حل مسألة إدلب دبلوماسيا.

وقال بومبيو للصحافيين في طريقه إلى باكستان والهند أنه أجرى محادثات في هذا الصدد مع نظيريه الروسي والتركي. وأوضح "لقد اطلعت على التقارير عن قصف روسيا والنظام السوري لإدلب. الروس التزموا بمنطقة خفض التصعيد وعلى حل هذا المسألة عبر مسار جنيف. وأعتقد أن تغريدة الرئيس ترامب كانت جهدا لتذكيرهم بالالتزام الذي تعهدوا به".

وأضاف بومبيو أن "الوضع الإنساني في إدلب مختلف. فهناك العديد من الناس الذين فروا من مناطق خفض التصعيد الأخرى إلى إدلب وليس لهؤلاء الناس أي مكان آخر يذهبون إليه".

وعن مخاوف روسيا من وجود إرهابيين في إدلب قال الوزير بومبيو "نحن نتفق معهم على أن هناك إرهابيين في هذه الأماكن ويجب معالجة أمرهم كي لا يصدروا الإرهاب إلى العالم".

وشدد بومبيو على ضرورة تجنيب المدنيين الأبرياء أزمة إنسانية جديدة وأضاف "لذلك قال الرئيس ترامب إننا سعيدون للعمل على موضوع الإرهاب في هذا المكان وأنكم توصلتم إلى اتفاق لمعالجة هذه المسألة بطريقة مختلفة عما يظهر أنكم تفكرون فيه وخذوا ذلك من فضلكم بعين الاعتبار".

وعن احتمال استخدام دمشق أسلحة كيميائية في إدلب قال بومبيو "أعتقد أن الرئيس ترامب لا يمكنه أن يكون أكثر وضوحا خلال السنة الماضية عبر القول والفعل إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية".