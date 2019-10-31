لأول مرة منذ قرن.. "واشنطن ناشونالز" يفوز بـ"كأس العالم" للبيسبول

حقق فريق "واشنطن ناشونالز" الأميركي بطولة كأس العالم بالبيسبول للمرة الأولى منذ 95 عاما بعد فوزه في المباراة النهائية على هيوستن أستروس من ولاية تكساس.

وتمكن "واشنطن ناشونالز" من تحقيق اللقب بعد فوزه في المباراة الحاسمة ليل الأربعاء بنتيجة (6-2) وهي المباراة السابعة في سلسلة المباريات النهائية.

وتوج الفريق التابع للعاصمة الأميركية بعد فوزه في المباراتين الأولى الثانية اللتان جرتا في تكساس، لكن الفريق المنافس تمكن من الفوز في ثلاث مباريات جرتا في واشنطن.

وبعدها عاد واشنطن للفوز في المباراة السادسة التي جرت في تكساس، ليحتكم الفريقان إلى مباراة سابعة جرت في تكساس وانتهت بفوز "واشنطن ناشونالز" ليكون أول فريق يتوج باللقب بعد فوزه بجميع المباريات التي جرت خارج أرضه في النهائي.

وتطلق تسمية كأس العالم للبيسبول على بطولة الدوري الأميركي للعبة.