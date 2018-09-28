واشنطن: نبحث إدراج شركاء جدد في تحالف الشرق الأوسط

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي، تيم لاندركينغ إن الولايات المتحدة تبحث إدراج شركاء جدد من آسيا وأوروبا في التحالف المزمع إعلانه مع دول الخليج إضافة لمصر والأردن.

وقال لاندركينغ في مقابلة خاصة مع قناة "الحرة" إن "إسرائيل لن تكون جزءا من هذا التحالف".

وأضاف أن هناك محادثات لإدراج شركاء آخرين في هذا الحلف على سبيل المثال من الشرق الأوسط أو من أوروبا وحتى من آسيا، ولكن بالنهاية هذا ليس قرار واشنطن لوحدها وإنما هو قرار يتخذ بشكل جماعي".

وتابع أن اجتماعا سيعقد الجمعة بين وزير الخارجية مايك بومبيو وممثلي هذه الدول في نيويورك للتباحث بشأن هذا التحالف.

وقال لاندركينغ للحرة "ولكني لا أعتقد في هذه اللحظة أننا سنعلن بالتحديد موعد انطلاق هذا التحالف لحين إجراء مزيد من الحوارات العميقة".

وكانت الولايات المتحدة أعلنت في تموز/يونيو الماضي عزمها إنشاء تحالف يضم الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان) إضافة لمصر والأردن.

قناة "الحرة" ستبث المقابلة كاملة في نشراتها الإخبارية ابتداء من الساعة الخامسة فجرا بتوقيت غرينيتش.