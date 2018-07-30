واشنطن: نريد مشاركة الجميع في القمة الأميركية الخليجية

قال السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان الاثنين إن واشنطن تسعى لحث كل دول الخليج على المشاركة في القمة الأميركية الخليجية المقبلة.

وأضاف سيلفرمان في تصريحات لراديو سوا أن "هذه القمة مهمة جدا ... هناك الكثير من القضايا التي يجب أن نبحثها معا كمكافحة الإرهاب وحماية الدول من الصواريخ البالستية والتعاون الاقتصادي والنفطي".

وتابع: "لقد عقدنا ثلاث قمم خليجية أميركية خلال السنوات الأخيرة من أجل تحقيق أقصى قدر من التعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج، وداخل مجلس التعاون الخليجي نفسه".

ولم يحدد السفيرا موعدا لعقد هذه القمة.

وكانت العاصمة السعودية الرياض شهدت في أيار/مايو الماضي 2017 عقد قمة خليجية أميركية شارك فيها الرئيس دونالد ترامب وشهدت توقيع العديد من الاتفاقات في الجوانب العسكرية وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وقطعت السعودية والبحرين والإمارات علاقاتها مع قطر في حزيران/يونيو 2017 بتهمة دعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة.