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واشنطن: نقود جهدا جديدا نحو الحل السياسي في سورية

جانب من مبنى وزارة الخارجية الأميركية

قال جيم جيفري ممثل وزير الخارجية الأميركي الخاص بسورية الثلاثاء إن الولايات المتحدة تقود الآن "جهدا جديدا للتوصل إلى تسوية سياسية" للأزمة السورية المندلعة منذ 2011.

وأوضح جيفري في بيان أن الولايات المتحدة إلى جانب كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر دعت الأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة "ممثلة للجميع وذات مصداقية لتبدأ في صياغة دستور سوري جديد والتمهيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة".

وتابع ممثل وزير الخارجية قائلا: "الذين يسعون للحل العسكري لن ينجحوا إلا في زيادة احتمال التصعيد ... واتساع نطاق الأزمة داخل المنطقة وخارجها".

وكانت الدول السبع طالبت الشهر الماضي بتقديم تقرير أممي حول التقدم في شأن صياغة دستور ما بعد الحرب في سورية.

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