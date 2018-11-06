واشنطن وبكين.. اجتماع أمني ودبلوماسي رفيع الجمعة

قالت وزارة الخارجية الأميركية الاثنين إن الولايات المتحدة والصين ستجريان حوارا دبلوماسيا وأمنيا على مستوى عال في واشنطن يوم الجمعة المقبل.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان أن الوزير مايك بومبيو ووزير الدفاع جيم ماتيس سيحضران المحادثات مع عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني يانغ جيتشي ووزير الدفاع الصيني وي فينغ هي.

وتأتي هذه الزيارة بعد فترة شهدت توترا في العلاقات العسكرية وحربا تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وفي أيلول/سبتمبر الماضي فرضت واشنطن عقوبات مالية محددة الأهداف على وحدة أساسية في وزارة الدفاع الصينية هي "دائرة تطوير المعدات" ومديرها لي شيانغ فو بسبب شراء بكين طائرات مقاتلة من طراز سوخوي (سو-35) أواخر 2017 وتجهيزات مرتبطة بمنظومة الدفاع الروسية المضادة للطيران (إس-400) مطلع 2018.

كما أعلنت واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة بقيمة 10 في المئة على 200 مليار دولار من الواردات الصينية، وردت الصين بإعلان رسوم جمركية جديدة على 60 مليار دولار من السلع الأميركية.