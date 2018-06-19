واشنطن وسول تعلقان مناورات عسكرية

أكد الجيشان الأميركي والكوري الجنوبي الثلاثاء تعليق المناورات المشتركة التي كانت مقررة بين الجانبين في آب/أغسطس، بعد بضعة أيام على إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف هذه التدريبات خلال قمته التاريخية مع كيم جونغ أون.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن عملية Ulchi Freedom Guardian ألغيت. وأكدت كوريا الجنوبية حيث يتنشر عشرات آلاف الجنود الأميركيين المكلفين التصدي للتهديد الكوري الشمالي، قرار تعليق العملية.

وجاء هذا الإعلان من قبل الطرفين بعد محادثات مستفيضة بين وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس ونظيره الكوري الجنوبي سونغ يونغ-مو في سول.

وشارك 17,500 عسكري أميركي و50 ألفا من كوريا الجنوبية في مناورات العام الماضي التي استمرت 11 يوما.

وحسب المتحدثة باسم البنتاغون دانا وايت، يواصل الطرفان التنسيق والتعاون العسكري، مضيفة أن التدريبات المشتركة خارج شبه الجزيرة الكورية لن تتأثر بقرار التعليق هذا.

وكان ترامب أعلن وقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية إثر قمته الأخيرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، في إطار تبادل مبادرات حسن النية بين الجانبين.