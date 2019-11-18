فيديو تنمر يثير الغضب في مصر.. والضحية من جنوب السودان

ألقت قوات الأمن المصرية الاثنين، القبض على ثلاثة شبان متهمين بالتنمر على طالب من جنوب السودان، بعد انتشار مقطع فيديو للواقعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

وكان الفيديو الذي رفع لأول مرة على منصة "تيك توك"، يظهر ثلاثة شباب يلاحقون طالبا ذا بشرة سمراء ويسخرون منه، ما آثار موجة غضب ناشطين مصريين وسودانيين.

وزار وفد من سفارة جنوب السودان الطالب في مدرسته، وأعلنت السفارة اتخاذها إجراءات قانونية لضمان عدم تكرار الحادث.

ويدرس الطالب جون مانوث الجنوب سوداني في مدرسة لاجئين بمنطقة العباسية في القاهرة.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد نقلت عن مصادر أمنية في وقت سابق السبت، أن الأجهزة الأمنية تحقق في واقعة التنمر للوقوف على ملابساتها.

وأضاف المصدر أن "فريق المتابعات الأمنية رصد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لشابين يضايقان ويسخران من أحد الشباب من أصحاب البشرة السمراء، محاولين الاستيلاء على حقيبته مع ظهور صوت آخر يمزح ويصور الفيديو".

وطالب ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر بتسليم المتنمرين الثلاثة للأجهزة المختصة لمحاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

يذكر أن مصر شهدت بضعة حوادث تنمر على أفارقة، لكن حالات محدودة فقط وصلت إلى وسائل الإعلام.

وتلقى هذه الحوادث انتقاد الكثير من المصريين على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتبرونها غريبة عن طبيعة الشعب المصري.