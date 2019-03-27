واكد وأبو النجا يواجهان تهما بـ'الخيانة العظمى'

خاص "موقع الحرة" أطلقت جهات رسمية وإعلامية مصرية حملة ضد الفنانين المصريين عمرو واكد وخالد أبو النجا بعد لقائهما مع سياسيين أميركيين في العاصمة الأميركية واشنطن. وأعلنت نقابة المهن التمثيلية إلغاء عضويتهما، في حين تقدم محامون إلى النائب العام ببلاغات لمحاكمتهما بـ"الخيانة العظمى". وكان النجمان المصريان قد أعلنا اعتراضهما على تعديلات دستورية تسمح ببقاء الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في المنصب الذي شغله منذ 2014 إلى عام 2034 بعدما كان من المفترض أن تكون مدته الحالية التي تنتهي في 2022 هي الأخيرة. اعتراض واكد وأبو النجا على تلك التعديلات، اعتبرته نقابة المهن التمثيلية "خيانة عظمى للوطن وللشعب المصري"، محذرة أعضاءها من "الانجراف وراء المصالح والأجندات المعادية". اقرأ أيضا: في واشنطن.. مصريون ضد تعديلات الدستور وقبل قرار نقابة المهن التمثيلية بإلغاء عضويتهما، نشرت عدة صحف مصرية مؤيدة للنظام أن هناك مطالبات لنقابة المهن التمثيلية بإصدار قرار بعدم إذاعة أي أعمال فنية لهما على القنوات الفضائية. ووصفتهما بعض الصحف بأنهما يتبعان جماعة الإخوان التي تصنفها مصر منظمة إرهابية.

وتقدم محامون ببلاغات للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد كل من عمرو واكد وخالد أبو النجا، تتهمهما بارتكاب جرائم الخيانة العظمى، والتحريض ضد الدولة المصرية، والإساءة إليها، ونشر أخبار كاذبة، حسب صحف محلية مصرية.

وفيما تمضي مصر قدما في التعديلات، تم رفع دعاوى قضائية ضد النائبين خالد يوسف وهيثم الحريري بعد إعلان معارضتهما للتعديلات. وتستبعد منظمات دولية أن يكون الاستفتاء الذي تعتزم القاهرة إجراءه على تعديل الدستور نزيها وشفافا، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة لم يسمح فيها للمعارضين بمنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو السماح بأي حملات مضادة للسيسي، كما لا يسمح لوسائل الإعلام باستضافة شخصيات معارضة للتعديلات الدستورية. وفي جلسة غير رسمية في الكونغرس، قال الفنان عمر واكد إنه يشارك في حملات ضد تعديل الدستور لأنه يحب مصر، داعيا الناس إلى عدم الخشية من النظام". وقال واكد إنه تلقى تهديدات باعتقاله في حال عودته إلى مصر وإن هناك حكمين ضده من محكمة عسكرية يبلغ مجموعهما سبع سنوات، لكن الحكومة لم ترد رسميا على مزاعم واكد. وردا على الحملة التي تدار ضده في مصر، قال واكد إن حضوره تجمعا في الكونغرس الأميركي هو لإبداء الرأي ولتعزيز مصالح الشعب المصري لدى دول العالم الأول مثل ما تفعله جميع اللوبيات. وأضاف أن "العار هو ألا يكون هناك رأي غير رأي المغتصب وأن تؤخذ مصر بكاملها بأخطاء النظام الفاشل، اتحدوا وكونوا لوبيات تضغط لمصالح الشعب المصري".

ووصف نقابة المهن التمثيلية إثر قرار فصله، في تغريدة مقتضبة بأنها "نقابة المهن السياسية"، فيما قال خالد أبو النجا "شيء حزين وتعيس".