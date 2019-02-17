الأمن الإيراني يعتقل والدة الناشط بخشي

اعتقلت السلطات الإيرانية الأحد والدة الناشط العمالي المعتقل إسماعيل بخشي، بأمر من محكمة منطقة شوش بمحافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

ونشرت قناة عمال مصنع "هافت تابه" على تطبيق تلغرام، أن والدة إسماعيل تم نقلها إلى المشفى بعد اعتقالها بسبب تدهور حالتها الصحية.

وجرت عملية الاعتقال بعد أيام من طلب عائلة إسماعيل بخشي من المحكمة الاطمئنان على صحته.

وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت بخشي للمرة الثانية في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويعتبر بخشي أحد قادة احتجاجات مصنع "هافت تابه" للسكر التي استمرت لشهور، بسبب عدم دفع رواتب للعمال واتهام المالكين الجدد للمصنع بالقيام بنشاط إجرامي.

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وكان بخشي قد اعتقل لأول مرة في نهاية العام الماضي، وبعد إطلاق سراحه، كتب عبر صفحته على إنستغرام أنه تعرض للتعذيب على أيدي عناصر وزارة الاستخبارات خلال احتجازه لمدة 25 يوما في محافظة خوزستان.