.. وانتهت 'دولة الخرافة'!

خاص "الحرة"

بسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على الباغوز، يندثر جغرافياً الكيان الذي أسسه داعش في سوريا والعراق عام 2014 حين احتل مدنا وأراضي توازي بمساحتها بريطانيا​.

واقترن بروز داعش بممارسات وحشية قلما عرف العالم نظيرا لها.

في أيلول/سبتمبر 2014، أعلنت الولايات المتحدة الحرب على التنظيم مع تحالف دولي عريض يضمّ دولا عربية، بعد استغاثات قوافل الأيزيديين والأيزيديات الهاربين في جبال سنجار من الإبادة الجماعية.

وبدأت العملية في قضم الرقعة الخاضعة لداعش مدينة تلو الأخرى وبلدة إثر بلدة، وصولا إلى إعلان العراق النصر النهائي على التنظيم وتطهير أراضيه من آثاره في كانون الأول/ديسمبر 2017.

أما في سوريا، فنجحت قوات سوريا الديمقراطية المكونة من أكراد وعرب وبغطاء من التحالف الدولي في تحرير مدينة كوباني (عين العرب) في كانون الثاني/يناير 2015.

وفي حزيران/يونيو من العام ذاته، حررت مدينة تل أبيض.

وفي آب/أغسطس 2016، تمّ طرد التنظيم من مدينة منبج بعد معارك استمرت نحو ثلاثة أشهر.

غير أنّ معركة شرق الفرات، الرقة ودير الزور، استغرقت المدة الأطول من عمر الحرب على داعش الذي دافع بشراسة عن هذه المنطقة الاستراتيجية الغنية بالنفط والثروات والمياه.

ففي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 أعلنت قسد بقيادة التحالف معركة "غضب الفرات" لتحرير محافظة الرقة.

واستغرق تحرير سدّ الطبقة الحيوي لتوليد الكهرباء والري في كل سوريا قرابة نصف عام.

أما الرقة، عاصمة الخلافة المزعومة، فاستغرق تحريرها أكثر من عام.

وفي أيلول/سبتمبر 2017 بدأت معركة "عاصفة الجزيرة" لتحرير دير الزور، آخر معاقل التنظيم.

وتمكنت قسد بعدها بأسابيع من السيطرة على حقول التنك والجفرة وحقل العمر، أكبر الحقول النفطية في سوريا وكذلك على معمل كونيكو لإنتاج الغاز.

وفي آذار/مارس الجاري، أعلنت قسد بمعاونة التحالف الدولي تحرير كافة الأراضي التي استولى عليها التنظيم عام 2014، مشيرا إلى تمكنه من تحرير خمسة ملايين شخص و52 ألف كيلومتر مربع من الأراضي السورية خلال حربها ضد التنظيم.

وفور إعلان انتهاء "دولة الخلافة" المزعومة بعد نحو خمس سنوات من القتال ضد التنظيم، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية السبت بدء مرحلة جديدة في قتال تنظيم داعش في سوريا بالتعاون مع التحالف الدولي، بهدف القضاء الكامل على الوجود العسكري السري لتنظيم داعش المتمثل في خلاياه النائمة.