وثائق: برمودا ملاذ غوغل لتجنب الضرائب

أظهرت وثائق مقدمة إلى غرفة التجارة الهولندية أن شركة "غوغل" نقلت 19.9 مليار يورو (22.7 مليار دولار) عبر شركة صورية هولندية إلى برمودا في 2017 في إطار ترتيب يسمح لها بخفض فاتورة ضرائبها بالخارج.

وأشارت الوثائق المقدمة بتاريخ 21 كانون الأول/ديسمبر إلى أن المبلغ المنقول عبر "غوغل هولندا القابضة" يزيد نحو أربعة مليارات يورو عن 2016.

وقالت "غوغل" في بيان "نسدد جميع الضرائب المستحقة، ونمتثل للقوانين الضريبية في كل بلد نعمل به في أنحاء العالم".

وأضافت: "غوغل، كغيرها من الشركات المتعددة الجنسيات، تدفع الغالبية العظمى من ضرائبها المفروضة على دخل الشركة في بلدها الأم، وقد سددنا معدل ضريبة فعليا عالميا قدره 26 بالمئة على مدى السنوات العشر الماضية".

وتستخدم الوحدة الهولندية في تحويل إيرادات رسوم الامتياز المحققة خارج الولايات المتحدة إلى غوغل أيرلندا القابضة، وهي وحدة مقرها برمودا، حيث لا تدفع الشركات أي ضرائب على الدخل.