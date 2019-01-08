أظهرت وثائق حصلت عليها وكالة "رويترز" أن "هواوي" تواجه اتهامات أميركية حول صلات للشركة الصينية بشركتين تعملان في إيران وسوريا.

وحسب تقرير للوكالة، فإن الوثائق تشير إلى أن كبيرة المسؤولين الماليين السابقة في "هواوي" مينغ وانتشو خدعت بنوكا دولية في ما يتعلق بمعاملات مالية للشركتين المشار إليهما بزعم أنهما مستقلتان عن الشركة الصينية.

وتقول "رويترز" إن "هواوي" كانت تتحكم في الشركتين.

إحدى الشركتين هي "سكايكوم تك"، ومقرها هونغ كونغ، وقد عين أحد كبار المسؤولين في هواوي رئيسا لفرعها في إيران.

وتفيد الوثائق بأن أفرادا صينيين يحوزون حقوق التوقيع لحسابات بنكية تابعة لـ "هواوي" و"سكايكوم" في إيران.

ونقلت "رويترز" عن محام شرق أوسطي قوله إن "هواوي" نفذت عمليات تجارية في سوريا عبر شركة "كانيوكولا" التي اعتبرتها الوكالة شركة وهمية.

وكان تقرير سابق نشرته رويترز في 2013، أشار إلى أن "سكايكوم" حاولت بيع أجهزة إلكترونية تنتجها "هوليوت باكارد"، وتشملها العقوبات المفروضة على إيران، لشركة الاتصالات المحمولة الحكومية الإيرانية.

وأشار التقرير ذاته إلى أن مينغ كانت تشغل منصبا في مجلس إدارة "سكايكوم" بين عامي 2008 و2009.

وأوقفت السلطات الكندية مينغ، ابنة مؤسس "هواوي"، في مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي بطلب من واشنطن.

وأفرج عن مينغ مقابل كفالة بانتظار تسليمها إلى الولايات المتحدة، الأمر الذي قد تستغرق إجراءاته عدة أشهر.

وتشتبه واشنطن في تورط مينغ بالاحتيال للالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.