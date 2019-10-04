وثيقة: الاتحاد الأوروبي سيرفع الإمارات من قائمة الملاذات الضريبية

كشفت وثيقة للاتحاد الأوروبي عن أن وزراء مالية الدول الأعضاء سيرفعون سويسرا والإمارات الأسبوع القادم من قائمة التكتل للدول التي تعتبر ملاذات ضريبية.

وينتظر أن يحذفوا الإمارات في العاشر من أكتوبر من القائمة السوداء التي تضم الولايات القضائية التي تقاعست عن التعاون مع الاتحاد في المسائل الضريبية.

وسيرفع أيضا اسم جزر مارشال بالمحيط الهادي من تلك القائمة.

كما ستشطب سويسرا من القائمة الرمادية التي تضم الدول التي التزمت بتغيير قواعدها الضريبية لتتسق مع معايير الاتحاد الأوروبي. وقالت الوثيقة إن سويسرا نفذت هذا الالتزام.

وتواجه الملاذات المدرجة على القائمة السوداء قيودا أكثر صرامة على التعاملات مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتفق بعد على فرض عقوبات.