العراق.. وثيقة تظهر أن طلب نقل الساعدي صدر في يوليو

أظهرت وثيقة صادرة عن جهاز مكافحة الإرهاب أن طلب نقل قائد قوات الجهاز الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي صدر في يوليو الماضي.

ووفقا للوثيقة التي حصل عليها راديو سوا من مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن هويته، فإن الطلب تضمن أيضا الموافقة على تعيين الفريق الركن سامي العارضي قائدا جديدا لقوات جهاز مكافحة الإرهاب.

مسؤول رفيع في جهاز مكافحة الإرهاب رفض ذكر اسمه أكد لراديو سوا صحة هذه الوثيقة، وأشار إلى أن هناك تريث في قرار تعيين العارضي على اعتبار أنه متقاعد منذ فترة وعودته إلى جهاز مكافحة الإرهاب بحاجة إلى ترتيبات قانونية.

وكان الساعدي قال في تصريح لراديو سوا الجمعة إن "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي أصدر قرارا بنقله إلى وزارة الدفاع بناء على طلب من رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن طالب شغاتي".

وشغل العارضي منصب قائد العمليات الخاصة الثالثة قبل إحالته للتقاعد في نوفمبر الماضي لبلوغه السن القانونية.