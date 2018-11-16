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صحة

وجبات السمك والبطاطا في خطر

سمك وبطاطا أشهر المأكولات في بريطانيا. أرشيفية

أطلقت جمعية مدافعة عن البيئة تحذيرا من أن وجبة السمك ورقائق البطاطا، إحدى أشهر الوجبات البريطانية، باتت مهددة بسبب مخلفات البلاستيك التي تتراكم في البحار وتعرض الحياة البحرية للخطر.

ومن أجل إلقاء الضوء على حجم الخطر اتفقت جمعية "بلاستيك أوشنز يو.كيه" مع مطعم في مدينة بلاكبيرن في شمال البلاد لتقديم وجبة للعملاء الجائعين مكونة من قطعة بلاستيك مقلية على شكل سمكة بدلا من سمك القد المعتاد مع رقائق البطاطس.

مجسم لحوت في بلجيكا صنع من مخلفات بلاستيكية أزيلت من المحيط الهادي. أرشيفية
مجسم لحوت في بلجيكا صنع من مخلفات بلاستيكية أزيلت من المحيط الهادي. أرشيفية

وقال المدير الفني للجمعية جيف برايتي "كمية البلاستيك التي تصل إلى المحيطات لا تهدد فقط مستقبل الأسماك وإنما مستقبلنا أيضا، إذا واصلنا بهذا المعدل فلن تصبح وجبتنا الشعبية المفضلة ذكرى من الماضي وحسب وإنما سنواجه أيضا مشكلات كارثية أخرى في كوكبنا".

وحملة "فيوتشر فيش آند شيبس" التي أطلقتها الجمعية هي الأحدث ضمن سلسلة جهود عالمية تقوم بها جماعات مدافعة عن البيئة والأمم المتحدة لتقليل المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

وتعهدت علامات تجارية كبيرة بخفض جميع مخلفات البلاستيك في عملياتها في ظل زيادة الضغط الشعبي على المصنعين وتجار التجزئة.

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