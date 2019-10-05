"وجوه جديدة".. البدري يكشف عن قائمة منتخب الفراعنة

كشف المدير الفني للمنتخب المصري حسام البدري رسميا عن قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولي بشهر أكتوبر، وعددهم 23 لاعبا.

وضمت القائمة 19 لاعبا إلي جانب الرباعي المحترف أوروبيا والمكون من محمد النني وأحمد حجازي وتريزيجية وأحمد حسن كوكا.

واستبعد البدري لاعب ليفربول الإنكليزي محمد صلاح من المعسكر الحالي لمنحه فرصة للراحة.

وضمت القائمة الجديدة للمنتخب المصري وجوها جديدة أبرزها حارس طلائع الجيش محمد بسام ومدافع الزمالك وعبد الله جمعة ولاعب وسط الأهلي وحمدي فتحي.

فيما تم استبعاد ثنائي الأهلي صلاح محسن ورمضان صبحي ولاعبيْ الزمالك مصطفى محمد، والمقاولون العرب طاهر محمد، من التشكيلة.

القائمة الكاملة لمنتخب الفراعنة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - محمد عواد - محمد بسام

الدفاع: أحمد فتحي، رجب بكار، محمود علاء، باهر المحمدي، أيمن أشرف، عبد الله جمعة، محمد حمدي، أحمد حجازي.

الوسط: طارق حامد، عمرو السولية، حمدي فتحي، عبد الله السعيد، محمد مجدي، أفشة، حسين الشحات، عمر جابر، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه.

الهجوم: حسام حسن، عمر السعيد، أحمد حسن كوكا.

وستخوض التشكيلة الجديدة للمنتخب أول تجربة لها في مباراة ودية مع بواتسوانا في الرابع عشر من هذا الشهر.

وتولى البدري إدارة منتخب الفراعنة إثر إقالة المكسيكي خافيير أغيري بعد خروج المنتخب من الدور ثمن النهائي بكأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.