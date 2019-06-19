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وحدات باتريوت إضافية إلى الخليج

بطارية إطلاق صواريخ باتريوت أميركية. أرشيفية

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن القوة الإضافية المتوجهة إلى دول الخليج ستضم وحدات تشغيل بطاريات باتريوت.

وقالت كوماندر ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون الشرق الأوسط والخليج، إن الوحدات ستضم قوات متخصصة بعمليات الردع والإنزال، إضافة إلى وحدات استكشاف ورصد بالطائرات المسيرة.

/**/ /**/ /**/ مبنى البنتاغون
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وأعلن البنتاغون الاثنين إرسال 1000 جندي أميركي إضافي إلى الشرق الأوسط في غمرة التوتر مع إيران.

وستضم القوة الإضافية سربا من مقاتلات "إف15-إيه" الأميركية والتي انطلقت الثلاثاء من قاعدة "سايمور" الجوية في ولاية نورث كارولاينا إلى الخليج، حيث يتوق أن يصل سرب "سترايك إيغل" إلى قاعد جوية في الإمارات.

/**/ /**/ /**/ صورة لحاملة ابراهام لينكون في المقدمة وسط مجموعة من الفرقاطات والمدمرات. أرشيفية
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كما ستشمل القوات وحدات برمائية ستتوزع على سفن وقواعد في الإمارات والسعودية.

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