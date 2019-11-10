وزارة الآثار المصرية تنفي أنباء "اكتشاف حيوان أبو الهول"

نفت وزارة الآثار المصرية الأحد تصريحا منسوبا للوزير خالد العناني، عن العثور على حيوان سيساعد في تحديد هوية جسد تمثال أبي الهول الشهير.

وكانت صحيفة "اكسبرس" البريطانية قد نشرت تصريحات غير حقيقية للعناني، قال فيه إن الوزارة تعمل على دراسة "حيوان غريب جدا" سيكون المفتاح لفهم تركيب تمثال أبي الهول.

وأكدت وزارة الآثار في بيانها الذي تناقلته وسائل إعلام مصرية الأحد، أن وزير الآثار لم يشر من قريب أو بعيد إلى العثور عن مومياء للحيوان الذي استوحى منه الفراعنة تمثال أبو الهول.

وذكرت الوزارة في بيانها نص تصريحات العناني التي لم يدل بها أصلا، حيث قال فيها "سنعلن عن تفاصيل اكتشاف لمومياء لحيوان غريب يبدو أنه قطة كبيرة، وربما أسد أو لبؤة".

وجاء في التصريحات المزورة أنه "سيتم إعلان التفاصيل بعد استخدام التصوير المقطعي واختبار الحمض النووي لدراسة مومياء الحيوان، وسنعلن عن الاكتشاف في غضون أسابيع قليلة".