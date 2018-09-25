السعودية ترد على اتهامات إيران حول هجوم الأحواز

أعربت السعودية الثلاثاء عن "رفضها واستنكارها للاتهامات الإيرانية الباطلة" حول دعم المملكة الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأحواز الإيرانية السبت الماضي.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية بيانا لمصدر مسؤول جاء فيه أن سياسة المملكة "واضحة حيال عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، ورفضها التام لأي تدخلات في شؤونها الداخلية".

وتابع البيان أن النظام الإيراني "هو من يتدخل في شؤون دول الجوار وهو الراعي الأكبر للإرهاب في المنطقة والعالم أجمع".

وأوضح المصدر أن بلاده اعتادت على مثل تلك التصريحات، مشيرا إلى أن طهران اتهمت السعودية منذ فترة قليلة بأنها تسببت في الانهيار الذي يشهده الاقتصاد الإيراني والذي كان نتيجة سياسات إيران التي أهدرت مقدرات شعبها لدعم الجماعات الإرهابية ونشر الصواريخ البالستية في المنطقة، حسب ما جاء في البيان.

وكان المتحدث باسم فيالق الحرس الثوري الإيراني، قد قال إن المهاجمين الذين استهدفوا عرضا عسكريا في مدينة الأحواز السبت، ينتمون إلى مجموعة إرهابية تدعمها السعودية.