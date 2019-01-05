مسؤول عراقي: حريق الأعظمية كان مدبرا

قالت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية السبت إن الحريق الذي شب الجمعة في دار لتأهيل المشردات في بغداد كان مدبرا.

وقال وكيل الوزارة فالح العامري بمؤتمر صحافي "إن اثنين من الفتيات هن من افتعلن أعمال الشغب والحريق، حيث أردن الخروج من الدار وممارسة حياتهن الطبيعية، لكن واحدة منهما فقط خرجت من الغرفة ذاتها وقد تم تدوين أقوالها"، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية العراقية للأنباء.

وأوضح العامري أن الفتاة الناجية من الحريق اعترفت بأن عملية حرق الدار كانت "مبيتة".

وقضت ثمانية نساء وأصيبت 24 أخريات في الحريق الذي وقع بمنطقة الأعظمية في العاصمة العراقية.