وزراء وولاة السودان الجدد

كلف الرئيس السوداني عمر البشير ولاة جدد جميعهم من العسكريين.
وأصدر مراسيم جمهورية بحل مجلس الوزراء القومي وتكليف وزراء وأمناء عامين وإعفاء ولاة.
وهذه هي المراسيم والتعيينات الجديدة:
1) مرسوم جمهوري بحل مجلس الوزراء القومي .
2) مرسوم جمهوري بتكليف الأمناء العامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم .
3) مرسوم جمهوري بتكليف الآتية أسماؤهم وزراء كالتالي:
- د . فضل عبدالله فضل وزيرا لرئاسة الجمهورية
- السيد حامد محمد النور ممتاز وزيرا لديوان الحكم الاتحادي
- السيد أحمد سعد عمر وزيرا لرئاسة مجلس الوزراء
- فريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزيرا للدفاع .
- د. الدرديري محمد أحمد وزيرا للخارجية
- مولانا محمد أحمد سالم وزيرا للعدل .
4) مرسوم جمهوري بإعفاء ولاة الولايات .
5) مرسوم جمهوري بحل الحكومات الولائية .
6) مرسوم جمهوري بتكليف الآتية أسماؤهم ولاة ولايات كالتالي :-
- فريق أول شرطة هاشم عثمان الحسين - ولاية الخرطوم
- فريق أول ركن علي محمد سالم - ولاية الجزيرة
- لواء ركن (م) الطيب المصباح - ولاية نهر النيل
- فريق ركن محمد علي قرينات - ولاية كسلا
- لواء ركن المرضي صديق المرضي - شمال كردفان
- لواء ركن مصطفى محمد نور - ولاية البحر الأحمر
- فريق ركن أحمد خميس بخيت - ولاية النيل الأبيض
- لواء مهندس فني ركن - عيسى عبد الله إدريس - ولاية سنار
- فريق أول ركن يحي محمد خير- ولاية النيل الأزرق
- فريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد - الولاية الشمالية
- لواء ركن (م) النعيم خطر مرسال - ولاية شمال دارفور
- فريق ركن أحمد علي أبو شنب - ولاية جنوب دارفور
- فريق ركن محمد منتي عنجر - ولاية جنوب كردفان
- لواء ركن خالد نور الدائم - ولاية وسط دارفور
- فريق أمن دخر الزمان عمر محمد - ولاية غرب كردفان
- عميد أمن مبارك محمد شمت - ولاية القضارف
- لواء ركن مهلب حسن أحمد - ولاية غرب دارفور
- لواء ركن سليمان مختار حاج المكي - ولاية شرق دارفور
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