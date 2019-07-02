مواجهة مع إيران.. وزير إسرائيلي: نستعد لتدخل عسكري

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس الثلاثاء إن إسرائيل تستعد لتدخل عسكري محتمل في حالة حدوث أي تصعيد في المواجهة بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج.

وأدى إسقاط طهران طائرة أميركية مسيرة فضلا عن الاتهامات الموجهة لها بالوقوف وراء الاعتداءات على ناقلات نفط في الخليج، إلى تصاعد التوتر وإثارة المخاوف من اندلاع حرب في المنطقة.

وشجعت إسرائيل إدارة ترامب على المضي قدما في فرض عقوبات على إيران وتوقعت أن تعيد طهران التفاوض في نهاية المطاف بشأن اتفاق نووي يفرض قدرا أكبر من القيود.

لكن كاتس قال في منتدى هرتسيليا أمني عالمي إن إيران قد تسيء تقدير الأمور مما يؤدي لحدوث مواجهة.