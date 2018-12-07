وزير: إسرائيل قد تلاحق الأنفاق في لبنان

قال وزير إسرائيلي الجمعة إن بلاده قد تتوسع في عملية استهداف أنفاق تابعة لحركة حزب الله وتمدها إلى لبنان إذا اقتضى الأمر.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن قبل أيام اكتشاف عدد من الممرات المحفورة عبر الحدود الإسرائيلية اللبنانية لاستخدامها في تنفيذ هجمات داخل إسرائيل. وأرسل الجيش حفارات ميكانيكية وقوات ومعدات مضادة للأنفاق إلى الحدود لإغلاقها.

لكن وسائل إعلام إسرائيلية نقلت عن مسؤول كبير لم تذكر اسمه الخميس قوله إن إسرائيل قد تمد نشاطها إلى داخل لبنان. وأكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي إسرائيل كاتس هذا الأمر الجمعة.

وقال الوزير لإذاعة محلية "إذا رأينا أننا نحتاج للعمل على الجانب الآخر لكي نهدم الأنفاق فسوف نعمل على الجانب الآخر من الحدود".

الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام نقلت من جانبها عن مراسلتها في مرجعيون أن آليتين عسكريتين إسرائيليتين اجتازتا الجمعة السياج التقني عند بلدة ميس الجبل في قضاء مرجعيون، بمؤازة قوة عسكرية وباشرتا بأعمال الجرف، وقد اجتازت آلية منهما الخط الأزرق لمسافة حوالى 100 متر، مع انتشار حوالى 30 عنصرا على الطريق العسكرية بحماية ست آليات.



وأضافت الوكالة أن كل الآليات التي خرقت السياج التقني انسحبت إلى داخل إسرائيل عند الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.