وزير إماراتي يؤيد التحقيق في 'مذبحة السودان'

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش الجمعة إن بلاده تشعر بقلق إزاء "المذبحة" في السودان وتؤيد الدعوات لإجراء تحقيق.

ويتعرض القادة العسكريون في السودان لضغوط بعد أسوأ أعمال عنف منذ الإطاحة بعمر البشير في نيسان/أبريل.

وقال قرقاش في مؤتمر جلوبسيك الأمني "نشعر بقلق إزاء المذبحة التي شهدناها. ندعم الدعوات لإجراء تحقيق مناسب".

وأضاف "نعتقد أن (السودان) لديه قضايا معقدة. نقر بأنه بعد حكم البشير الذي استمر 30 عاما لن تكون لديكم معارضة موحدة، الحوار هو السبيل الوحيد للمضي قدما".

وتقول المعارضة إن 113 شخصا قتلوا خلال اجتياح مخيم اعتصام يوم الاثنين وفي حملة أوسع أعقبت ذلك. وتقول الحكومة إن عدد القتلى 61 بينهم ثلاثة من قوات الأمن.