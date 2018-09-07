وزارة البترول: زيادة إنتاج حقل ظهر

أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان الجمعة أن إنتاج حقل ظهر البحري من الغاز الطبيعي ارتفع إلى ملياري قدم مكعب يوميا وأن استثماراته بلغت إلى الآن 7.7 مليار دولار.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، خلال اجتماع الجمعية العامة لشركة "بترو شروق"، إن زيادة إنتاج الحقل ومشروعات تنمية غيره من حقول الغاز الطبيعي الكبرى ستساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

ورأى الوزير أن ذلك سيساعد أيضا على تخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة.

وتسعى مصر إلى زيادة إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط من حقول مثل مشروع تنمية غرب دلتا النيل، وحصتها في حقل ظهر العملاق الذي تديره إيني الإيطالية، بجانب وجود محطات لإسالة الغاز ستساعدها على التصدير لأوروبا.