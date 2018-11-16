ديفيز: البرلمان سيرفض مسودة بريكست

قال ديفيد ديفيز الوزير البريطاني السابق لشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي الجمعة إن البرلمان سيصوت ضد مسودة اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي التي أعدتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي بحيث يتعين عليها العودة إلى الاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق مختلف.

وقال ديفيز "أعتقد أن مجلس العموم سيرفض السياسة التي يتعين أن نتعامل بها وبعدها سيكون على رئيسة الوزراء إيجاد بديل".

وامتنع عن الحديث بشأن توقعاته لمستقبل ماي وقال إنه خارج المملكة المتحدة ومن غير اللائق التعليق.

وامتنع مايكل جوف أكبر مؤيدي الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحكومة البريطانية عن التعقيب الجمعة ردا على سؤال بشأن إن كان يدعم رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

وقال جوف ردا على السؤال الذي وجه له أمام منزله "صباح الخير". ولم يعقب بأكثر من ذلك.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد أكدت الخميس أن مشروع الاتفاق حول البريكست "هو الأفضل" مستبعدة إجراء استفتاء ثان على خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي وذلك وسط استقالة عدد من وزرائها وتخطيط أعضاء من حزبها للاطاحة بها.

وحسب مصادر إعلامية فإن هناك احتمال لتحديد موعد تصويت على الثقة في زعيمة الحزب ثيريزا ماي، وسط دعوات عدد من نواب البرلمان الذين قالوا إن مشروع اتفاق البريكست محكوم عليه بالفشل.