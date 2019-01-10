بومبيو يلتقي السيسي ويلقي خطابا في القاهرة

عقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو صباح الخميس اجتماعا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة في القاهرة.

وغرد بومبيو على تويتر في أعقاب اجتماعه مع السيسي قائلا إن اللقاء كان مثمرا، مضيفا أن "الولايات المتحدة تقف بثبات مع التزام مصر بحماية الحريات الدينية ومحاربة الإرهاب الذي يهدد كل أصدقائنا في الشرق الأوسط".

وكان بومبيو قد وصف العلاقات مع مصر بأنها واحدة من أعمق وأوسع الشراكات في المنطقة.

وأجرى الوزير الأميركي محادثات مع نظيره المصري سامح شكري تناولت العلاقات الثنائية والتعاون المشترك وسبل دعم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية.

ومن المقرر أن يلقي بومبيو خطابا في الجامعة الأميركية بالقاهرة يتوقع أن يعرض خلاله استراتيجية أميركية متماسكة في الشرق الأوسط على الرغم من قرارات الرئيس دونالد ترامب التي تشير إلى رغبة الولايات المتحدة في فك الارتباط مع بعض الدول.

وكان بومبيو قد وصل مساء الأربعاء إلى العاصمة المصرية عقب زيارة خاطفة وغير معلنة للعراق هدفت إلى طمأنة حلفاء واشنطن إزاء الدعم في الحرب ضد تنظيم داعش رغم إعلان انسحاب القوات الأميركية من سوريا.

ومنذ توقيع معاهدة السلام المصرية- الإسرائيلية في عام 1979، حصلت مصر على مساعدات عسكرية أميركية قيمتها 40 مليار دولار ومساعدات اقتصادية بلغت 30 مليار دولار، وفق وزارة الخارجية الأميركية.

وبعد تعليقها لبعض الوقت في ظل رئاسة باراك أوباما، استؤنفت المساعدات العسكرية السنوية لمصر التي تبلغ 1.3 مليار دولار.