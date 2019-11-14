وزير الخارجية الأميركي يتعهد بمواصلة قتال داعش

تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الخميس بأن الولايات المتحدة ستواصل قتال تنظيم داعش، مطمئنا الحلفاء المجتمعين في واشنطن.

وقال بومبيو في افتتاح يوم من المحادثات في واشنطن "ستواصل الولايات المتحدة قيادة التحالف والعالم في هذه الجهود الأمنية الضرورية".

وأضاف الوزير الأميركي أن القضاء على خلافة داعش تمت بنسبة "100 في المئة" في مارس الماضي.

وقادت واشنطن تحالفا ضد تنظيم داعش في سوريا وقد ساهم بشكل كبير في تدمير التنظيم الإرهابي.

ومنذ الإعلان عن القضاء على داعش في مارس، أطلقت قوات سوريا الديموقراطية بدعم من التحالف الدولي بقيادة واشنطن مرحلة جديدة لملاحقة خلايا التنظيم النائمة وخصوصاً في شرق البلاد.

وما زال تنظيم داعش يتبنى بعض الهجمات حول العالم حاليا ويعتقد خبراء أنه يحاول إعادة الانتشار من جديد.

وتلقى التنظيم ضربة قوية بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي على يد قوات خاصة أميركية في سوريا.