وزير الخارجية السعودي: لا نعرف مكان جثة خاشقجي

أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأحد أن الرياض "تجهل مكان وجود جثة" الصحافي السعودي جمال خاشقجي، واصفا مقتله بأنه "خطأ جسيم".

واعتبر الجبير في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية أن العلاقات بين واشنطن والرياض "ستتجاوز" هذه القضية مؤكدا أن ولي العهد محمد بن سلمان "لم يكن على علم" بالعملية التي حصلت في القنصلية السعودية في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وشدد على أن الملك سلمان "مصمم" على "محاسبة المسؤولين" عن مقتل الصحافي.

وقال الرئيس دونالد ترامب قال إن هناك "تخبطا" في رواية السعودية حول مقتل خاشقجي.

اقرأ أيضا: مقتل خاشقجي.. ترامب يتحدث عن 'خداع وكذب'

وأعلنت الرياض السبت أنّ خاشقجي قُتل في قنصليتها في إسطنبول إثر وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخلها.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد إنه سيكشف "الحقيقة الكاملة" بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، موضحا أنه سيدلي بتصريح جديد بشأن هذه القضية الثلاثاء المقبل.