ردود فعل على قرار إنهاء إعفاءات النفط الإيراني

رحبت السعودية والبحرين وإسرائيل الثلاثاء بقرار الولايات المتحدة إنهاء كل الإعفاءات من العقوبات الإيرانية بحلول أيار/مايو.

وقال وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف في تصريحات نشرتها وسائل إعلام رسمية، إن هذه خطوة ضرورية لوقف سياسة طهران "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

وعبر العساف عن "دعم المملكة الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية باعتبارها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم".

وجدد الوزير ما جاء في بيان لوزير الطاقة في المملكة الاثنين بأن السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ستنسق مع منتجين آخرين للخام من أجل التأكد من توفر إمدادات كافية من النفط وتحقيق توازن في الأسواق بعد القرار الأميركي.

وأعربت البحرين عن ترحيها بالقرار الأميركي بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني.

​ورحب القائم بأعمال الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس بالقرار، واعتبر أن خطوات من هذا القبيل ستدفع النظام الإيراني إلى وقف البرنامج النووي وتراجع دعم إيران لحزب الله والمنظمات الإرهابية الأخرى في المنطقة.

في المقابل، أعلنت الصين اعتراضها على قرار واشنطن فرض عقوبات على ثماني دول في حال واصلت استيراد النفط الإيراني.

وقال المتحدث باسم الخارجية غينغ شوانغ في مؤتمر صحافي إن "الصين تعارض بشدة فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية".

يذكر أن بيان البيت الأبيض أوضح عزم الرئيس دونالد ترامب على أن تصبح "صادرات النفط الإيراني صفرا" وبالتالي "حرمان النظام مصدر دخله الأساسي".