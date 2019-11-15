وزير الخارجية اللبناني: الصفدي وافق على رئاسة الحكومة

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل لتلفزيون إم تي في الجمعة إن وزير المال السابق محمد الصفدي وافق على تولي رئاسة الحكومة المقبلة "في حال حظي اسمه بموافقة القوى السياسية الأساسية المشاركة في الحكومة".

وحسب باسيل، من المفترض أن تبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة الاثنين.

وأضاف الوزير اللبناني: أؤكد أننا تواصلنا مع الوزير الصفدي وهو وافق على تولي رئاسة الحكومة".

وتابع: "إذا سارت الأمور بشكل طبيعي يفترض أن تبدأ الاستشارات يوم الاثنين ليُسمى الصفدي في ختامها، وإلا سنبقى في دائرة المراوحة بانتظار الاتفاق على اسم رئيس الحكومة".

وأثارت التقارير عن رئاسة الصفدي الحكومة غضب المتظاهرين في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، فاتهموا السلطات بعدم أخذهم على محمل الجد.

وتظاهر العشرات ليلاً في بيروت وأمام مكتب الصفدي في طرابلس في شمال لبنان.

وكانت حكومة سعد الحريري قدمت استقالتها إثر احتجاجات في لبنان ضد الفساد والطائفية السياسية.