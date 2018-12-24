منوشن: أسواق المال تعمل بشكل طبيعي

أعلن وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن أنه أجرى مباحثات على انفراد مع رؤساء أكبر ستة مصارف أميركية أكدوا له وجود سيولة كافية لمواصلة العمليات بشكل طبيعي رغم إغلاق مؤسسات الحكومة الأميركية وأسبوع مضطرب في وول ستريت.

وقال منوشن في بيان نشر على حسابه على تويتر إن المسؤولين الستة "أكدوا توفر سيولة كبيرة لتقديم قروض للمستهلكين وعمليات الأسواق وكافة العمليات الأخرى".

وذكر الوزير أنهم أكدوا أن "الأسواق تعمل بشكل طبيعي".

ومن النادر أن ينشر وزير الخزانة مضمون محادثاته مع كبار المصرفيين في البلاد.

وقالت الخزانة إن منوشن سينظم الاثنين اتصالا هاتفيا مع مجموعة عمل حول الأسواق المالية يترأسها شخصيا وتضم المسؤولين عن الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) وسلطات البورصة ومسؤولين في أسواق المواد الأولية ومنظمين ماليين آخرين.

وذكر البيان أنه سيتم بحث "تنسيق الجهود لضمان سير عمليات السوق بشكل طبيعي".

وقال منوشن "ما زلنا نشهد نموا اقتصاديا كبيرا في الولايات المتحدة مع نشاط متين للمستهلكين والمؤسسات" في حين خفض البنك المركزي توقعاته للنمو لعامي 2018 و2019.

وأوضح أن الإغلاق لن يؤثر على المهمات الرئيسية للوزارة التي سيكون لديها عدد الموظفين الكافي لإنجازها.