وزير الخزانة الأميركي يحذر الصين

وجه وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين الجمعة تحذيرا إلى الصين بشأن ضعف عملتها اليوان مؤخرا، قائلا إن وزارته تراقب عن كثب اليوان بحثا عن أي علامات على تلاعب بالعملة.

وقال منوشين في حديث لرويترز من ساو باولو بالبرازيل، إن ضعف اليوان سيجري مراجعته في إطار أحدث تقرير نصف سنوي لوزارة الخزانة بشأن التلاعب بالعملة والذي سيصدر في الخامس من تشرين الأول/أكتوبر على أساس النشاط في الأشهر الستة الأولى من 2018 .

وقال منوشين في إشارة إلى الصين "لا شك أن ضعف العملة يخلق ميزة غير عادلة لهم... سنجري مراجعة بعناية بالغة للوقوف على ما إذا كانوا قد تلاعبوا بالعملة".

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال في مقابلة تلفزيونية إنه مستعد لفرض رسوم جمركية على مجمل الواردات من الصين إذا اقتضى الأمر.

وأضاف "لست أقوم بذلك لغايات سياسية بل لما هو في مصلحة بلادنا"، وتابع أن "الصين تستغلنا منذ زمن طويل".

وكرر ترامب التأكيد أن الولايات المتحدة "تتعرض للاستغلال" في عدة قضايا بما في ذلك السياسة التجارية.

بعد أسابيع من المفاوضات غير المثمرة على ما يبدو، فرضت الولايات المتحدة في أوائل هذا الشهر رسوما جمركية بنسبة 25% على ما يقرب من 34 مليار دولار من المنتجات الميكانيكية والتكنولوجية الصينية - مما أثار ردا فوريا من بكين التي قالت إنها سترد بالمثل.

واتهمت الصين الولايات المتحدة ببدء "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي".

يعد الخلاف بين الولايات المتحدة والصين الأكبر والأوسع نطاقا بين مجموعة من المعارك التجارية التي بدأها ترامب.