وزير الداخلية العراقي: هؤلاء وراء مقتل تارة فارس

قال وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي الأحد إن عارضة الأزياء تارة فارس قتلت على يد جماعات متطرفة "مشخصة" (معروفة) لدى السلطات العراقية.

وذكر الأعرجي في بيان متلفز نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك أن "قوات الأمن العراقية تبذل جهودا لاعتقال القاتلين وعرضهم أمام الشعب العراقي".

وأضاف أن "عمليات ملاحقة المجرمين والذين يعبثون بأمن المواطن وإشاعة الحوف قد تحتاج لعدة أيام".

وقتلت وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس في 27 أيلول/سبتمبر الماضي في إطلاق نار بالعاصمة بغداد.

يذكر أن فارس من مواليد عام 1996، فازت بلقبي ملكة جمال بغداد ووصيفة ملكة جمال العراق، واكتسبت شهرة على مواقع التواصل فضلا عن أنها شاركت في عدة أعمال فنية وأصبحت وجها دعائيا للعديد من العلامات التجارية.