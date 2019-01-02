وزير الدفاع بالوكالة: الصين ثم الصين ثم الصين

بدأ وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان يومه الأول على رأس البنتاغون الأربعاء بالتأكيد أمام موظفي وزارة الدفاع بأنه يعتبر الصين أولوية رئيسية.

وطلب شاناهان من كبار موظفي وزارة الدفاع التركيز على استراتيجية الدفاع القومي، التي تركز بدورها على مرحلة جديدة من "المنافسة مع القوى العظمى" ضد روسيا والصين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول في وزارة الدفاع قوله: "فيما ينصب تركيزنا على العمليات المستمرة، أبلغ الوزير بالإنابة شاناهان الفريق بأن يتذكروا الصين ثم الصين ثم الصين".

وتتهم الولايات المتحدة بكين بمواصلة نمط من التجسس العسكري والاقتصادي وانتقدت مبادرة الصين "حزام وطريق" للتجارة والبنية التحتية بصفتها نوعا من إرضاخ الدول الأخرى عبر الاقتصاد.

ولم يلتحق شاناهان بالجيش لكنه تولى منذ تموز/يوليو 2017 منصب نائب وزير الدفاع، وقبل ذلك أمضى أكثر من 30 عاما في شركة بوينغ.