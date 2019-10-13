وزير الدفاع الأميركي يتعهد بالتعاون في التحقيق لعزل ترامب

تعهّد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر، الأحد، بتعاون البنتاغون مع التحقيق الذي يجريه ديموقراطيو الكونغرس لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خرق واضح لسياسة الرئيس لإفشال التحقيق.

وأوضح إسبر أن وزارته ستحاول الامتثال لاستدعاء من طرف النواب الساعين للحصول على سجلات تتعلق بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن أوكرانيا.

وقال إسبر في مقابلة على قناة "سي بس إس" الأميركية "سنفعل كل شيء للتعاون مع الكونغرس".

ويأتي موقف إسبر بعد إعلان البيت الابيض أنه لن يتعاون مع مجلس النواب في التحقيق، معتبرا إطلاق إجراءات عزل ترامب غير شرعية وغير دستورية بحسب رسالة من محاميه بات سيبولوني إلى الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي.

واعتبر خبراء رسالة محامي البيت الأبيض لبيلوسي تفتقر للأسس القانونية.

وأبلغ إسبر محطة "فوكس نيوز"، الأحد، أن مسؤولي الإدارة وترامب نفسه قد لا يجيزون الإطلاع على المستندات التي يطلبها أمر الاستدعاء، مضيفا " للبيت الأبيض رأي في إصدار الوثائق أيضا. هناك عدد من الأمور التي تؤدي دورا في هذا".

وردا على سؤال لشبكة "فوكس نيوز" عما إذا كان ترامب قد أوضح سبب عدم تقديم المساعدة التي أقرها البنتاغون، قال إسبر "ليس لدي ما أشاطركم إياه في هذا الخصوص".

وأرسل رؤساء اللجان النيابية الثلاث مذكرات استدعاء لمكتب ميزانية البنتاغون والبيت الأبيض، مطالبين بوثائق مرتبطة بمنع ترامب مساعدات عسكرية عن أوكرانيا بقيمة نحو 400 مليون دولار تحتاج إليها كييف بشدة في نزاعها مع روسيا على خلفية ضم الأخيرة شبه جزيرة القرم في العام 2014 .

ويقود رؤساء لجان الاستخبارات آدم شيف والشؤون الخارجيّة إليوت إنغل ومراقبة السُلطة التنفيذيّة إيلايجا كامينغز في مجلس النواب تحقيقا لكشف معلومات تتعلق بضغط ترامب على نظيره الأوكراني لإلحاق ضرر بجو بايدن، المرشح الأوفر حظا لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية في العام 2020، على أن يكون ذلك شرطا لتلقي المساعدات العسكرية.