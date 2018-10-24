وزير الدفاع التركي: دوريات تركية أميركية مشتركة في منبج قريبا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا والولايات المتحدة ستبدآن دوريات مشتركة في منطقة منبج بشمال سورية فور استكمال التدريبات في غضون الأيام القليلة القادمة.

وتقوم القوات التركية والأميركية بدوريات في منبج كل على حدة تنفيذا لما اتفقت عليه الدولتان في حزيران/يونيو، لكنهما تجريان تدريبات على القيام بدوريات مشتركة.

وقال أكار في تصريحات نشرتها وكالة الأناضول التركية الرسمية: "نحتاج للتحضير والقيام بعمليات تدريب للعناصر العسكرية التركية والأميركية في إطار القيام بدوريات مشتركة، هذه المرحلة بدأت في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر ولا تزال مستمرة حاليا في غازي عنتاب".

وأضاف "عقب الانتهاء من التدريبات المشتركة بين الجيشين التركي والأميركي، ستبدأ الدوريات المشتركة في منبج بعد أيام من التحضيرات".