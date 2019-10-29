وزير الدفاع اللبناني: الحريري لم يستجب لطلب عون بالتريث

قال وزير الدفاع اللبناني الياس أبو صعب إن الرئيس ميشال عون كان على علم مسبق بنية رئيس الوزراء سعد الحريري تقديم استقالته.

وأضاف أبو صعب في حوار مع الحرة في المقر الرئاسي اللبناني أن الحريري لم يستجب لطلب عون بالتريث عن قرار الاستقالة من أجل الاتفاق على حكومة جديدة.

وتابع أن "الرئيس اللبناني يتخوف من احتمال أن تطول الفترة الزمنية قبل تشكيل حكومة جديدة وبالتالي دخول لبنان في فراغ حكومي".

وأشار أبو صعب إلى أن "رئيس الوزراء اللبناني لم ينسق مع التيار الوطني الحر في هذه الاستقالة".

واختتم أن "أحدا لم يطرح أيضا مسألة خروج رئيس التيار الوطني جبران باسيل من الحكومة الحالية أو إعادة إستيزاره مجددا في الحكومة الجديدة".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الثلاثاء استقالة حكومته، بعد 13 يوما من احتجاجات شعبية غير مسبوقة عمّت كافة المناطق اللبنانية للمطالبة برحيل الطبقة السياسية بكاملها.

وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن الرئيس ميشال عون تسلّم من الحريري كتاب استقالة الحكومة، وغادر الحريري القصر الجمهوري من دون الإدلاء بتصريح.