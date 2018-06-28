اتحاد الكرة المصري.. أزمة لا تملك الحكومة حلها

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"

بعد هزيمة المنتخب لمصري لكرة القدم في بطولة كأس العالم وخروجه من الدور الأول من دون أي نقاط، طالب مصريون اتحاد كرة القدم بالاستقالة، وذهب آخرون إلى مطالبة الحكومة بإقالته.

لكن وزير الرياضة المصري أكد أن القانون لا يمنحه الحق في ذلك. فكيف ستنتهي أزمة الاتحاد؟

وكان هاشتاج استقالة اتحاد الكرة قد تصدر تويتر بعد تذيل المنتخب المصري ترتيب المجموعة الأولى وبعد اتهامات بالفساد طالت مجلس الاتحاد.