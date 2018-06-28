اتحاد الكرة المصري.. أزمة لا تملك الحكومة حلها

مصطفى هاشم/ خاص بـ"موقع الحرة"
بعد هزيمة المنتخب لمصري لكرة القدم في بطولة كأس العالم وخروجه من الدور الأول من دون أي نقاط، طالب مصريون اتحاد كرة القدم بالاستقالة، وذهب آخرون إلى مطالبة الحكومة بإقالته.
لكن وزير الرياضة المصري أكد أن القانون لا يمنحه الحق في ذلك. فكيف ستنتهي أزمة الاتحاد؟
وكان هاشتاج استقالة اتحاد الكرة قد تصدر تويتر بعد تذيل المنتخب المصري ترتيب المجموعة الأولى وبعد اتهامات بالفساد طالت مجلس الاتحاد.
إلا أن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، قال في تصريحات الخميس لبرنامج ستاد الهدف عبر إذاعة الشباب والرياضة "الحكومية" إن "قانون الرياضة لا يسمح بتدخل الوزير وإقالة اتحاد الكرة، ووفقا للمواثيق الأولمبية والدولية".
وكان بعض المشجعين المصريين في روسيا قد اتهموا الاتحاد بالفساد، والقيام بممارسات مخالفة للقانون.
وقال وزير الشباب والرياضة: "ننتظر التقرير الخاص ببعثة مصر في روسيا".
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وعقد الاتحاد مؤتمرا صحفيا أمس يرد فيه على الاتهامات الموجهة إليه وعلق على أسباب فشل المنتخب، ووعد بالتحقيق في أزمة بيع تذاكر المنتخب، ولكنه لم يقدم استقالته في المؤتمر.
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وقال الصحفي والناقد الرياضي خالد الإتربي لـ"موقع الحرة" إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" يرفض التدخل الحكومي.
وأضاف أنه في حالة إقالته والفيفا علمت بالأمر ستقع على مصر عقوبات أشدها إيقاف النشاط الرياضي، وهذا يترتب عليه حرمان الأندية من المشاركة في البطولات الأفريقية، وحرمان المنتخب من المشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة أفريقيا المقبلة ٢٠١٩".
ولكن الإتربي قال "وزير الرياضة قرر تشكيل لجنة مالية من الوزارة للتحقيق في الاتهامات، وفي حال إقرار اللجنة بوجود مخالفات سيتم تحويلها للنيابة العامة، وفي حالة صدور حكم فيها بمسؤولية الاتحاد أو أي من أعضاءه، يقدمون هم استقالتهم وتتم محاكمتهم، وهذا حدث بالفعل سحر وحازم الهواري المحبوسين حاليا.