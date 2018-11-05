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وزير لبناني يعتذر لمصر عن 'سوء تعبير'

وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان

تقدم وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان، بالاعتذار رسميا من جمهورية مصر العربية الاثنين، بعد تصريح أدلى به خلال مقابلة مع صحيفة بريطانية أثار موجة استنكار على منصات التواصل الاجتماعي.

وكان كيدانيان قد قال خلال مقابلة مع صحيفة "دايلي ستار" البريطانية، إنه "لا يوجد مكان أقذر من مصر، المصريون يعيشون في قبور".

وأتى تصريح الوزير ضمن حديثه عن دور الإعلام في إظهار الصورة الراقية للسياحة.

وأضاف بيان الاعتذار أن "العبارة تنم عن سوء تعبير ليس مقصودا، لذلك أتقدم من جمهورية مصر العربية رئاسة وحكومة وشعبا باعتذار شديد".

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