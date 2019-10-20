وزير الصناعة اللبناني: نجلس في هذه الحكومة "فوق كومة من الشوك"

دعا وزير الصناعة وائل أبو فاعور، في كلمة بعد الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الأحد إلى مجموعة من الإصلاحات التي قدمها بانتظار موافقة مجلس الوزراء، قائلا إن السبب الذي يدعو الحكومة لعدم الاستقالة هو عدم التسبب بانهيار البلاد، مضيفا "نجلس في هذه الحكومة فوق كومة من الشوك".

وأشار أبو فاعور إلى أن "هذه الإجراءات مقدمات إصلاحية، إذا تم الأخذ بها، فهي تشكل حافزا لنا كحزب تقدمي اشتراكي للبقاء في الحكومة، فبقاؤنا في الحكومة مشروط بتنفيذ هذه الإصلاحات"، وقال: "نحن نجلس في هذه الحكومة فوق كومة من الشوك".

وقال أبو فاعور: "نحن في مرحلة مصيرية، ونحن كسياسين نحتاج إلى أن نصغي إلى صوت الناس على امتداد الوطن".

أضاف: "أجرينا جولة مشاورات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وعدد من المكونات".

وأشار إلى أن "الورقة الإصلاحية التي قدمها الرئيس الحريري متقدمة وجذرية وإصلاحية بالفعل"، وقال: "أضفنا عليها باسم الحزب التقدمي الاشتراكي بعض الإضافات النوعية، وطالبنا بإلغاء بعض الصناديق والهيئات وموازنات وزارات الدولة وملاحقة المعتدين على الأملاك البحرية والنهرية".

ودعا إلى "إقفال السفارات والقنصليات غير المجدية وتعيين هيئة ناظمة ومجلس إدارة لشركة كهرباء لبنان في أول جلسة لمجلس الوزراء"، وقال: "طالبنا بإلغاء كل الامتيازات للرؤساء والنواب والوزراء والموظفين والمسؤولين الحكوميين، واقترحنا وقف كل أشكال الهدر والفساد في المناقصات وإلغاء كل المجالس والصناديق، لا سيما صندوق المهجرين ومجلس الانماء والاعمار والهيئة العليا للاغاثة ومجلس الجنوب".

وأضاف "ندعو الى توقيع مراسيم الناجحين في مجلس الخدمة المدنية، وإعطاء الأفضلية المطلوبة للصناعة اللبنانية وفرض 60 في المئة كوتا للصناعات اللبنانية في المشتريات العمومية".

ودعا إلى "إيجاد فرص عمل للشباب اللبناني ودعم الصناعة ووقف إغراق السوق اللبناني بالبضائع المستوردة"، مطالبا بـ"اعتماد مبدأ الكفاءة في التعيينات، بعيدا عن المحاصصة".

كما دعا أبو فاعور الى "اقفال كل المعابر غير الشرعية ووقف التهرب الضريبي ودعم الجامعة اللبنانية وموازنتها ودعم أساتذتها".