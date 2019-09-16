وزير الطاقة الأميركي يتهم إيران بالوقوف وراء هجمات أرامكو

دان وزير الطاقة الأميركي ريك بيري الاثنين "الهجمات الإيرانية على السعودية" خلال كلمة له في مؤتمر العام السنوي للدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال بيري إنه يعتقد أن استجابة سوق النفط للهجوم على منشأتي نفط بالسعودية مطلع هذا الأسبوع ستكون إيجابية.

وأضاف "رغم جهود إيران الخبيثة، واثقون بشدة من متانة السوق، وفي أن استجابتها ستكون إيجابية".

وأكد أن ما اقترفته إيران "غير مقبول" و"عليها تحمل المسؤولية".

وطمأن بيري أسواق النفط بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سمح باللجوء لاحتياطيات النفط الاستراتيجية في حال احتاجت الولايات المتحدة إليها.

وقال دونالد ترامب الأحد إن الولايات المتحدة تعتقد أنها تعرف من وراء الهجمات على منشأتي نفط في السعودية وإنها "مستعدة"، لكنه أكد أن واشنطن تنتظر التحقق وتقييم السعودية قبل أن تقرر كيف ستتعامل مع الأمر.