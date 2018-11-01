وزير العدل التركي: نريد معرفة مكان جثة خاشقجي

قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل الخميس إن أنقرة تريد أن تعرف من السلطات السعودية مكان جثة الصحافي جمال خاشقجي الذي قتل الشهر الماضي في قنصلية المملكة باسطنبول.

وقال غل للصحافيين إن تركيا تتوقع أن تتعاون السعودية في تحقيقها ويجب ألا يكون هناك أي تستر، مضيفا أن السلطات التركية تبحث عن إجابات حول مكان الجثة.

وأوضح الوزير التركي: "لا يمكن التستر على هذه القضية ونتوقع تعاونا وثيقا من السلطات السعودية في التحقيق الذي نجريه بشفافية ودقة".

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وتابع أن القضاء التركي لديه القدرة على كشف كامل تفاصيل الجريمة، وقال إن وجود "المتهمين بقتل خاشقجي في السعودية يبقي بعض الأسئلة حول مقتله من دون أجوبة، لذا على الجهات السعودية دعم التحقيقات الجارية في هذا الخصوص".

ونفت السعودية في بادئ الأمر مقتل خاشقجي ثم قالت لاحقا إنه مات في عملية استجواب خرجت عن مسارها وغير مخطط لها، ثم غيرت روايتها مرة أخرى عندما أعلن النائب العام السعودي سعود المعجب أن قتل خاشقجي كان متعمدا وأن المشتبه في تورطهم في القضية أقدموا على "فعلتهم بنية مسبقة". وتؤكد المملكة أن الجريمة "عملية مارقة نفذها عملاء تجاوزوا سلطتهم".

وقال النائب العام في اسطنبول عرفان فيدان بعد محادثات أجراها مع المعجب يومي الاثنين والثلاثاء، إن خاشقجي قتل خنقا بمجرد دخوله إلى القنصلية في عملية جرى التخطيط لها مسبقا، وتم تقطيع أوصاله بعد ذلك والتخلص منها.