وزير العمل العراقي: من حق الشباب التظاهر

قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق محمد السوداني إن من حق الشباب التظاهر والمطالبة بفرص عمل، لافتا إلى وجود نحو سبعمئة ألف عاطل عن العمل مسجلين لدى وزارته.

وأكد السوداني في حديث مع "راديو سوا"، أن وزارته تواصل العمل لمعالجة مشكلة البطالة التي قال إنها أبرز تحد يواجهه العراق اليوم، ومنها شمول الشباب برواتب الرعاية الاجتماعية، وتدريبهم وتقديم القروض الميسرة لتنفيذ مشاريع صغيرة.

ويحصل أربعة ملايين وثمانمئة ألف شخص على رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في العراق، بحسب إحصائيات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ويقول الوزير محمد السوداني إن الحكومة تخصص سنويا مبلغ مليار وخمسمئة مليون دولار لدفع هذه الرواتب.

ويتوقع السوداني شمول ستمئة ألف شخص يعيشون تحت خط الفقر في المناطق المحررة من سيطرة داعش، برواتب شبكة الحماية الاجتماعية قبل نهاية ألفين وثمانية عشر.