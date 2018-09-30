Accessibility links

logo-print logo-print
بحث
سابق لاحق
عاجل
أخبار الخليج

وزير المالية السعودي: 128 مليار ريال العجز المتوقع بميزانية 2019

وزير المالية السعودي محمد الجدعان

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الأحد إن المملكة تتوقع أن يبلغ حجم العجز في الميزانية في العام المقبل 128 مليار ريال (34.1 مليار دولار) مقارنة مع 195 مليار ريال متوقعة في الميزانية الأصلية للعام الجاري.

وقال في مؤتمر صحافي قبل إعلان الميزانية العامة للدولة في كانون الأول/ديسمبر، إن من المتوقع أن تبلغ الإيرادات 978 مليار ريال في 2019 بارتفاع 11 في المئة عن الإيرادات المتوقعة لـ2018.

وقال الوزير إن الحكومة ستعلن قريبا عن مبادرات مختلفة لدعم القطاع الخاص ستشمل الصناعة والسياحة وقطاعات أخرى من دون أن يقدم التفاصيل.

Back to top
XS
SM
MD
LG